Министерство финансов прокомментировало сообщения о росте цен на метан

Как сообщали ранее некоторые СМИ, в регионах Узбекистана стоимость кубометра метанового газа достигла двух тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана прокомментировало появившуюся в некоторых СМИ информацию о резком росте цен на природный газ на автозаправках страны.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, в Андижанской области цена кубометра метанового газа достигла 2200 сумов, в Самаркандской области – 2000.

© Sputnik / Тарас Литвиненко СМИ: на автозаправках в Узбекистане растут цены на метан

Сейчас тарифы на природный газ автомобильные газонаполнительные компрессорные станции формируют с учетом оптово-отпускной цены на природный газ, реализуемый АО "Узтрансгаз", установленной в размере 289,74 сум/куб.м, а также специальной инвестиционной надбавки дополнительно к оптово-отпускной цене, установленной в размере 500 сум/куб.м. Таким образом, сейчас тариф на природный газ составляет 789,74 сум/куб.м.

В соответствии с постановлением кабинета министров от 1 ноября, начиная с 16 ноября 2018 года, тариф на природный газ установлен в размере 800 сум/куб.м (с учетом НДС). То есть, повышение тарифа составило 10,26 сум/куб.м.

Установленные ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа не изменились и сохранены в прежних размерах. Из-за незначительности увеличения тарифа на природный газ, а также сохранения установленных размеров ставок налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа, Министерство финансов не ожидает повышения розничных цен на природный газ.