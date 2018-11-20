23:26 20 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Манометр на заправочной колонке газозаправочной станция

Министерство финансов прокомментировало сообщения о росте цен на метан

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
Получить короткую ссылку
12101

Как сообщали ранее некоторые СМИ, в регионах Узбекистана стоимость кубометра метанового газа достигла двух тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана прокомментировало появившуюся в некоторых СМИ информацию о резком росте цен на природный газ на автозаправках страны.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, в Андижанской области цена кубометра метанового газа достигла 2200 сумов, в Самаркандской области – 2000.

На автозаправочной станции
© Sputnik / Тарас Литвиненко
СМИ: на автозаправках в Узбекистане растут цены на метан
Сейчас тарифы на природный газ автомобильные газонаполнительные компрессорные станции формируют с учетом оптово-отпускной цены на природный газ, реализуемый АО "Узтрансгаз", установленной в размере 289,74 сум/куб.м, а также  специальной инвестиционной надбавки дополнительно к оптово-отпускной цене, установленной в размере 500 сум/куб.м. Таким образом, сейчас тариф на природный газ составляет 789,74 сум/куб.м.

В соответствии с постановлением кабинета министров от 1 ноября, начиная с 16 ноября 2018 года, тариф на природный газ установлен в размере 800 сум/куб.м (с учетом НДС). То есть, повышение тарифа составило 10,26 сум/куб.м.

Установленные ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа не изменились и сохранены в прежних размерах. Из-за незначительности увеличения тарифа на природный газ, а также сохранения установленных размеров ставок налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа, Министерство финансов не ожидает повышения розничных цен на природный газ.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вторая жизнь Дворца Ширваншахов и Девичьей башни
    Из прошлого в будущее

    Специалист раскрыл тайны реставрационных работ двух символов Старого города Баку - усыпальницы Дворца Ширваншахов и Девичьей башни.

  • Певица Лолита Милявская
    Виновато давление

    Стало известно, что случилось с российской певицей Лолитой Милявской, и почему она не смогла завершить сольный концерт в Могилеве.

  • Источник в Кындыг
    Вода, кругом вода

    В Абхазии насчитывается несколько десятков термальных источников. Почему пока только некоторые из них доступны для посещения?

  • Пресс-конференция и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна (20 ноября 2018). Еревaн
    Взлеты и падения

    И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал основные достижения и провалы своей деятельности в сфере экономики.

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

  • Заседание в правительстве под руководством премьера Павла Филипа
    По всей строгости

    В Молдове собрались сурово наказывать граждан, которые нарушают правила использования газовых баллонов.

  • Андрес Анвельт
    Я ухожу!

    Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт рассказал о проблемах со здоровьем и объявил об отставке со своего поста.

  • Тойво Клаар
    Давайте говорить!

    Сопредседатель женевских дискуссий по безопасности в Закавказье от ЕС заявил о необходимости продолжения диалога на границе Южной Осетии и Грузии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мечеть Буриджар (Илон Ота)
Величие и духовность: неповторимая красота мечетей Узбекистана
Щенок на улице
Умирающего щенка нашли в пакете на улице и чудом спасли ему жизнь - видео
Рогун - в цифрах

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054