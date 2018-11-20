Министерство финансов прокомментировало сообщения о росте цен на метан

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана прокомментировало появившуюся в некоторых СМИ информацию о резком росте цен на природный газ на автозаправках страны.
Как сообщали ранее некоторые СМИ, в Андижанской области цена кубометра метанового газа достигла 2200 сумов, в Самаркандской области – 2000.
В соответствии с постановлением кабинета министров от 1 ноября, начиная с 16 ноября 2018 года, тариф на природный газ установлен в размере 800 сум/куб.м (с учетом НДС). То есть, повышение тарифа составило 10,26 сум/куб.м.
Установленные ставки налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа не изменились и сохранены в прежних размерах. Из-за незначительности увеличения тарифа на природный газ, а также сохранения установленных размеров ставок налога на потребление бензина, дизельного топлива и газа, Министерство финансов не ожидает повышения розничных цен на природный газ.