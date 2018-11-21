Почему в Узбекистане стало больше золота

Увеличение объема чистых золотовалютных резервов может быть связано с повышением цены золота.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана увеличился за октябрь на 220 млн долларов и на 1 ноября составил 25,71 млрд долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

В октябре валовые золотовалютные резервы повысились почти на 100 млн долларов, составив более 26,49 млрд долларов. Активы в иностранной валюте уменьшились за месяц на 610 млн долларов и стали равны 11,84 млрд долларов. Запасы монетарного золота, напротив, выросли на 700 млн долларов и составили 14,65 млрд долларов.

© Sputnik / Павел Лисицын В Узбекистане уменьшаются золотовалютные резервы

Как подчеркнули в Центробанке, увеличение золотовалютных резервов в октябре частично связано с повышением цены золота с 1183,5 до 1217,7 доллара за тройскую унцию. Расчетное влияние на увеличение составило 403,2 млн долларов.

В предыдущий раз рост чистых золотовалютных резервов Узбекистана произошел в начале апреля, после чего объем стал падать. Регулятор связывает этот процесс со снижением цены золота. С января по октябрь этого года тройская унция подешевела с 1296,5 до 1217,7 доллара, оказав расчетное влияние на снижение золотовалютного резерва Узбекистана в 853 млн долларов.