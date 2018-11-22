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Объекты производственного объединения Татнефть в Республике Татарстан

"Узбекнефтегаз" и "Татнефть" выбрали ключевые направления сотрудничества

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Узбекская и российская компания разработают "дорожную карту" долгосрочного сотрудничества и создадут Координационный совет по содействию в развитии двусторонних отношений по всем направлениям.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" заинтересовано в расширении сотрудничества с ПАО "Татнефть", сообщает пресс-служба.

Премьер-министр Узбекистана Алишер Султанов провел встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым.

Обе компании заинтересованы в локализации производства цепных приводов (ПЦ-22) на заводе "Узбекхиммаш" совместно с Бугульминским механическим заводом "Татнефти", разработке месторождений, в том числе и по Приташкентскому инвестиционному блоку, с созданием в перспективе совместного предприятия в Узбекистане.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Татнефть" представила перечень проектов образовательной программы для руководителей и ведущих специалистов по развитию управленческих, общекорпоративных и профессиональных компетенций, в том числе программы стажировок для работников АО "Узбекнефтегаз".

Российские партнеры заинтересованы и в расширении научно-исследовательского сотрудничества, в том числе во включении представителей научно-исследовательских институтов нефтегазовой отрасли Узбекистана в состав создаваемой в России Академии горных наук в качестве постоянных членов. Также они предложили провести совместные исследовательские работы по таким направлениям, как сланцевая нефть и сланцевый газ, разработка месторождений битума и тяжелой нефти, мониторинг геодинамических изменений с использованием спутниковых систем наблюдения и другим.

Узбекская сторона предложила "Татнефти" принять участие в эксплуатации Ферганского НПЗ и выразила готовность рассмотреть взаимовыгодные формы сотрудничества. 

Партнеры решили провести олимпиаду в летних оздоровительных лагерях "Узбекнефтегаза" и привлекать узбекских школьников к социальным проектам "Татнефти".

По итогам встречи стороны договорились разработать "дорожную карту" по долгосрочному сотрудничеству и создать Координационный совет по содействию в развитии двухсторонних отношений по всем направлениям.




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