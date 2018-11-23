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Нефтяная платформа

Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы

© Sputnik / Алексей Даничев
Экономика
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Обсуждение документа, разработанного Министерством инновационного развития, продлится до 7 декабря.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Документ разработало Министерство инновационного развития республики.

"Принять к сведению, что между Министерством инновационного развития Республики Узбекистан и компанией Turboden S.p.A. (Италия), входящей в группу Mitsubishi Heavy Industries Ltd., подписан меморандум о намерениях", - говорится в тексте документа.

Меморандум предусматривает долгосрочное сотрудничество в утилизации попутных и факельных газов для производства электрической полезной энергии в нефтегазовой сфере и других основных отраслях промышленности Узбекистана.

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Как следует из документа, "дорожную карту" по подготовке проектов по ПНГ планируется принять к маю 2019 года.

Обсуждение законопроекта продлится до 7 декабря.

Обязательства по прекращению практики факельного сжигания газа к 2030 году Узбекистан принял на себя в 2015 году в рамках программы глобального партнерства по прекращению сжигания ПНГ, предложенной ООН и Всемирным банком.

По данным Всемирного банка, Узбекистан в настоящее время входит в число мировых лидеров по напрасному сжиганию газа в расчете на душу населения. По данным АО "Узбекнефтегаз", при объемах добычи газа на уровне 60 миллиардов кубометров ежегодно в факелах сжигается около миллиарда кубометров. 




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