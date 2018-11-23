В Узбекистане могут повысить штрафы за незаконный сбыт валюты

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана 22 ноября обсудили ужесточение наказаний за незаконный сбыт валюты, сообщается на сайте палаты.

В ближайшее время за продажу иностранной валюты в неположенных местах, на черном рынке или по неофициальному курсу могут повысить штрафы и усилить административную ответственность.

"Подчеркивалось, что, несмотря на проводимые реформы, направленные на внедрение рыночных механизмов валютного регулирования, все еще часто выявляются факты незаконного приобретения и сбыта иностранной валюты", - говорится в документе.

Кроме того, депутаты рассматривали поправки к законам о международных договорах, о защите потерпевших и свидетелей уголовного процесса.

В сентябре в Узбекистане впервые ввели свободную конвертацию валюты, теперь граждане могут без ограничений продавать и покупать иностранную валюту – в том числе наиболее популярные доллары и евро. Также валютой можно оплачивать работу и услуги, кредиты и даже командировочные расходы.