От макро к микро: что будет с кредитованием в Узбекистане

В виртуальную и народную приемные президента Узбекистана только в этом году поступило свыше 24 тысяч обращений, касающихся банковской сферы.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования банковской системы и укрепления финансовой устойчивости банков обозначил несколько проблем в банковской системе страны, сообщает пресс-служба.

По словам главы республики, в виртуальную и народную приемные в этом году поступило свыше 24 тысяч обращений, касающихся банковской сферы.

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На совещании рассмотрели вопрос проблемных кредитов. Их объем составляет менее 1,8% от общего объема кредитов, но с начала года этот показатель вырос. На Ташкент приходится 76% таких кредитов, на Кашкадарьинскую область - 5%, на Бухарскую область - 3%, в остальных регионах показатели ниже.

Как отметил Мирзиёев, из-за несовершенной разработки некоторых проектов хокимиятами и отраслями несколько объектов не введены в строй в установленные сроки и в результате задерживается возврат кредитов. Он раскритиковал тот факт, что в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областях и в Каракалпакстане все еще не началась реализация некоторых инвестиционных проектов, на которые уже выделены кредитные средства.

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Причиной роста безнадежной задолженности стало выделение кредитов на ремонт жилищного фонда и строительство жилья без полного изучения источников возврата средств и их достаточности, озвучили на совещании. Например, есть проблемные кредиты на большую сумму, связанные с товариществами частных собственников жилья и строительством многоэтажных домов. Самые высокие показатели в Ташкенте – 32 миллиарда, Кашкадарьинской области – 27 миллиардов, Андижанской области – почти 20 миллиардов, Бухарской области – 14 миллиардов сумов.

Погашение проблемных кредитов расширит возможности банков, но при их взыскании необходима совместная работа руководителей банков, предприятий, компаний и ассоциаций, регионов и должников, заявил президент.

На совещании признали, что активность банков в привлечении ресурсов для кредитов недостаточна. Их финансовую устойчивость могло бы повысить привлечение свободных средств населения и юридических лиц, в первую очередь в срочные и накопительные депозиты. Мирзиёев раскритиковал ситуацию, при которой уставный капитал коммерческих банков увеличивается в основном за счет государственной доли, а средства частного сектора практически не привлекаются.

В последние годы государство выделило в уставный капитал банков почти миллиард долларов. Но несмотря на это, в уставном капитале почти всех банков с государственной долей, в том числе Кишлок курилиш банка, Узпромстройбанка, банка "Асака", Агробанка, Микрокредитбанка, Алокабанка и Ипотека банка, доля акций физических и юридических лиц резко сократилась.

Центральному банку и Министерству экономики Узбекистана поручили критически изучить деятельность наблюдательных советов банков, находящихся в ведении государства, пересмотреть состав советов и повысить их эффективность.

Президент также отметил необходимость значительного увеличить объемы микрокредитов на развитие предпринимательства и упростить порядок их выделения.

В последние годы в Узбекистане вырос масштаб кредитования банками инвестиционных проектов, кредитный портфель увеличился в 3,2 раза. В рамках программ развития регионов для 6,4 тысячи проектов выделены кредиты на 27 триллионов сумов.