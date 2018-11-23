От макро к микро: что будет с кредитованием в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования банковской системы и укрепления финансовой устойчивости банков обозначил несколько проблем в банковской системе страны, сообщает пресс-служба.
По словам главы республики, в виртуальную и народную приемные в этом году поступило свыше 24 тысяч обращений, касающихся банковской сферы.
Как отметил Мирзиёев, из-за несовершенной разработки некоторых проектов хокимиятами и отраслями несколько объектов не введены в строй в установленные сроки и в результате задерживается возврат кредитов. Он раскритиковал тот факт, что в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областях и в Каракалпакстане все еще не началась реализация некоторых инвестиционных проектов, на которые уже выделены кредитные средства.
Погашение проблемных кредитов расширит возможности банков, но при их взыскании необходима совместная работа руководителей банков, предприятий, компаний и ассоциаций, регионов и должников, заявил президент.
В последние годы государство выделило в уставный капитал банков почти миллиард долларов. Но несмотря на это, в уставном капитале почти всех банков с государственной долей, в том числе Кишлок курилиш банка, Узпромстройбанка, банка "Асака", Агробанка, Микрокредитбанка, Алокабанка и Ипотека банка, доля акций физических и юридических лиц резко сократилась.
Центральному банку и Министерству экономики Узбекистана поручили критически изучить деятельность наблюдательных советов банков, находящихся в ведении государства, пересмотреть состав советов и повысить их эффективность.
Президент также отметил необходимость значительного увеличить объемы микрокредитов на развитие предпринимательства и упростить порядок их выделения.
В последние годы в Узбекистане вырос масштаб кредитования банками инвестиционных проектов, кредитный портфель увеличился в 3,2 раза. В рамках программ развития регионов для 6,4 тысячи проектов выделены кредиты на 27 триллионов сумов.