В постановления президента от середины января 2018 года внесли поправки, меняется порядок продажи семян хлопчатника, шелухи и шрота.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Узбекистане освободили от акцизного налога хлопковое масло, сообщает Norma.uz.

Также меняется порядок продажи технических семян хлопчатника, шелухи и шрота хлопковых семян.

© Sputnik / Виктор Чернов Экспорт хлопка-сырца из Узбекистана в 2018 году сократился вдвое

Семена теперь можно продавать через биржу отечественным предприятиям вне зависимости от формы собственности, если у покупателя есть производственные возможности для переработки и необходимые сертификаты, шелуха и шрот теперь также свободно реализуются на биржевых торгах.

"Хлопковое масло исключено из перечня подакцизных товаров. Ранее размер акцизного налога составлял 459 724 сумов на одну тонну пищевого масла и 252 887 сумов – технического (непригодного для включения в состав пищевых продуктов)", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о сокращении вдвое из Узбекистана в 2018 году экспорта хлопка-сырца – с 3,1% до 1,9%.