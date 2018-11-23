ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. В Узбекистане освободили от акцизного налога хлопковое масло, сообщает Norma.uz.
Также меняется порядок продажи технических семян хлопчатника, шелухи и шрота хлопковых семян.
Семена теперь можно продавать через биржу отечественным предприятиям вне зависимости от формы собственности, если у покупателя есть производственные возможности для переработки и необходимые сертификаты, шелуха и шрот теперь также свободно реализуются на биржевых торгах.
"Хлопковое масло исключено из перечня подакцизных товаров. Ранее размер акцизного налога составлял 459 724 сумов на одну тонну пищевого масла и 252 887 сумов – технического (непригодного для включения в состав пищевых продуктов)", - уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось о сокращении вдвое из Узбекистана в 2018 году экспорта хлопка-сырца – с 3,1% до 1,9%.