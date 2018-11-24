15:37 24 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Центральный банк Республики Узбекистан

В Центробанке Узбекистана рассказали, какой будет инфляция по итогам года

© Flickr / Stanislav Magay
Экономика
Получить короткую ссылку
64 0 0

В субботу на открытом заседании правления рассмотрели и утвердили Основные правила монетарной политики на 2019-2021 года.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Центральном Банке Узбекистана в субботу прошло открытое заседание правления, сообщает пресс-служба регулятора.

Специалисты рассмотрели и утвердили основные направления монетарной политики на 2019-2021 годы и рассказали, какой будет инфляция по итогам года.

"Согласно прогнозам в базовом сценарии, годовая инфляция в 2018 году составит 16–17%, в 2019 году – 13,5–15,5% и в 2020 году – 10–12%. Начиная с 2021 года ожидается доведение годовой инфляции до однозначных значений", - говорится в отчете.

При этом в базовом сценарии развития экономики рост ВВП по итогам года должен составить 5,2%, в 2019-м – уже 5,4%. В следующие годы должно произойти ускорение темпов роста в связи с развитием инвестиционной активности и реформами.

Еще один важный фактор – рост капитальных вложений в рамках приватизации государственных предприятий.

Теги:
Политика, Банки, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054