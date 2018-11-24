В Центробанке Узбекистана рассказали, какой будет инфляция по итогам года

В субботу на открытом заседании правления рассмотрели и утвердили Основные правила монетарной политики на 2019-2021 года.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В Центральном Банке Узбекистана в субботу прошло открытое заседание правления, сообщает пресс-служба регулятора.

Специалисты рассмотрели и утвердили основные направления монетарной политики на 2019-2021 годы и рассказали, какой будет инфляция по итогам года.

"Согласно прогнозам в базовом сценарии, годовая инфляция в 2018 году составит 16–17%, в 2019 году – 13,5–15,5% и в 2020 году – 10–12%. Начиная с 2021 года ожидается доведение годовой инфляции до однозначных значений", - говорится в отчете.

При этом в базовом сценарии развития экономики рост ВВП по итогам года должен составить 5,2%, в 2019-м – уже 5,4%. В следующие годы должно произойти ускорение темпов роста в связи с развитием инвестиционной активности и реформами.

Еще один важный фактор – рост капитальных вложений в рамках приватизации государственных предприятий.