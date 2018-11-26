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Узбекские денежные знаки - сум

Доллар и евро продемонстрировали разнонаправленную динамику к суму

© Flickr / Mr Hicks46
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (44)
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Центральный банк Узбекистана с 26 ноября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прибавил по сравнению с прошлой неделей 21,67 сума, составив 8299,20 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Евро, напротив, продемонстрировал понижение по отношению к суму на 39,99 сума, составив 9411,29 сума.

Рубль также потерял, но несущественно – 0,17 сума – до 125,39 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (44)
Теги:
сум, Курс валют, валюта, Узбекистан



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