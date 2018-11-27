В кольце света: Таджикистан и Узбекистан возрождают энергетические узы

К 2022 году Таджикистан и Узбекистан намерены восстановить энергосистему, работавшую еще в период СССР. На проект потребуется порядка 40 миллионов долларов, 35 из которых безвозмездно выделил Азиатский банк развития.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik, Антон Курилкин. Азиатский банк развития выделит тридцать пять миллионов долларов Душанбе на воссоединение системы электроснабжения с Узбекистаном. Какие выгоды это принесет Ташкенту и всему региону ЦА в целом, разбирался Sputnik Узбекистан.

Подарок Душанбе от АБР (а по соглашению, тридцать пять миллионов долларов это именно безвозмездный транш) пойдет на восстановление общей энергосети с Узбекистаном. На выделенные средства будет закуплено и установлено современное оборудование релейной защиты, автоматики и стабилизаторов.

Spuntik / Дмитрий Астахов Первая в Узбекистане АЭС обеспечит энергией и страны ЦА

Восстановление энергосети обойдется в 40 миллионов долларов, из которых 5 миллионов в проект вложит сам Таджикистан.

Однако выгоду от восстановления энергосистемы получит и Узбекистан. Спустя почти 10 лет после отказа от эксплуатации существовавших энергетических мощностей восстанавливаемая инфраструктура позволит компенсировать дефицит электричества.

"Этот проект позволит Таджикистану экспортировать в Узбекистан избыток вырабатываемой летом электроэнергии и в целом поспособствует повышению эффективности региональной электросети… Восстановление сети это важный шаг в обеспечении параллельной работы электроэнергетической системы Узбекистана в частности и Центрально-Азиатской энергетической системы в целом", — рассказал финансовый специалист АБР Юки Иноуэ.

Благодаря параллельному режиму работы электросетей двух стран ситуация с электроснабжением в Узбекистане значительно улучшится за счет избытков электроэнергии у юго-восточного соседа.

По данным АБР, проект, который планируется реализовать до 2022 года, стал возможен благодаря визиту Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте этого года – тогда президенты двух стран договорились о восстановлении транзита электроэнергии.

Sputnik / Amir Isaev Последняя мегастройка СССР: как Рогун станет точкой роста для ЦА

Созданная еще в советское время система единой электросети центральноазиатских республик после 1990 года, постепенно разваливалась – из нее вышел Туркменистан, а затем прекращен транзит энергии из Таджикистана в Узбекистан.

Восстановление былых связей – свидетельство того, что и отношения в регионе, и политический климат меняются к лучшему, дрейфуя в сторону настоящей кооперации и сотрудничества.

"Есть потребность – регион испытывает дефицит энергии, часто есть перебои с электроснабжением столиц", — рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

Кроме этого, напомнил эксперт, инвестиции сейчас идут еще в проекты, задуманные еще в СССР.

Пресс-служба Агентства "Узатом" Строительство АЭС в Узбекистане может стартовать в 2020 году

"Корень всего этого объединения – строительство Рогунской ГЭС. Это будет самый мощный источник в регионе".

Средства пойдут, в первую очередь, на ремонт и восстановления части ранее существовавшей инфраструктуры, пояснил Пикин. Однако в будущем возможно и строительство новых сетей с учетом увеличения выработки электричества Рогунской ГЭС.

Еще одним крупнейшим источником электроэнергии через несколько лет должна стать первая в Центральной Азии атомная электростанция. Соглашение о строительстве уже подписано, сейчас в Узбекистане идут изыскательные работы для выбора стройплощадки. АЭС мощностью 2,4 ГВт позволит существенно улучшить ситуацию с энергетикой и в регионе.