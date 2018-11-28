Центробанк Узбекистана назвал стоимость драгоценных монет

Приобрести монеты можно будет в филиалах коммерческих банков.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Центральный банк Узбекистана установил цены на драгоценные монеты.

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Согласно информации на сайте ЦБ, стоимость золотой монеты составляет 12 миллионов 700 тысяч сумов, серебряная же монета обойдется в 236 тысяч сумов.

Отметим, что ЦБ каждую неделю объявляет стоимость монет.

Ранее финансовый регулятор заявил, что на реализацию представлены выпущенные в 1994-2009 годах два вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамма.

Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных. Купить их можно с 28 ноября в отдельных филиалах коммерческих банков.