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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Крупной нефтегазовой сервисной компании предложили инвестировать в Узбекистан

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Компания Baker Hughes, a GE company заинтересовалась предложением Узбекистана, поскольку уже имеет аналогичный опыт работы в ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов обсудил с председателем и главным исполнительным директором компании Baker Hughes, a GE company (ВНGE) Лоренцо Симонелли совместную реализацию программы модернизации газотранспортной системы Узбекистана, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Как отметили участники встречи, сейчас идут переговоры о финансировании программы с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

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Обсуждалось также создание в Узбекистане совместного сервисного центра по ремонту и обслуживанию газотурбинного и компрессорного оборудования. ВНGE рассматривается не только как поставщик услуг, но и как полноправный партнер.

Еще одно возможное направление сотрудничества – участие ВНGE в проектах по разработке углеводородов и интенсификации добычи на трудноизвлекаемых месторождениях. Компания готова оказывать нефтесервисные услуги. Узбекистан также предлагает ей инвестировать в действующее нефтесервисное предприятие в республике для внедрения современной системы менеджмента и новейших технологий по ремонту и обслуживанию скважин, а также обновления материально-технической базы этого предприятия.

Компания ВНGE заинтересовалась этим предложением, поскольку уже имеет аналогичный опыт работы в ОАЭ. В ближайшее время компания направит рабочую группу для детального изучения вопроса и принятия решения.




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