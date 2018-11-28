Представитель Центробанка РФ: ситуация с "Юнистримом" под контролем

Ранее сообщалось, что многие кредитные организации приостановили сотрудничество или даже расторгли договорные отношения с банком "Юнистрим" из-за хакерской атаки и рассылки вредоносных вложений.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Ситуация вокруг популярной у мигрантов платежной системы банка "Юнистрим" под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артема Сычева на SOC-Форуме.

"Я "Юнистрим" комментировать не буду, что там и как предпринимается и что не предпринимается. Поверьте, что ситуация там под контролем", - ответил Сычев на вопрос о рассылках "Юнистримом" вредоносного программного обеспечения.

Как сообщалось ранее, многие кредитные организации приостановили сотрудничество или даже расторгли договорные отношения с банком "Юнистрим" из-за очередной хакерской атаки, которая стала причиной рассылки вредоносных вложений. Некоторые контрагенты приняли решение о блокировке всей входящей корреспонденции от кредитной организации.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Трудности перевода: что происходит с системой "Юнистрим"

В самом "Юнистриме" заявили, что сообщения о масштабах хакерской атаки не соответствуют действительности, никаких финансовых потерь у партнеров, участников, клиентов и самого "Юнистрима" не возникло.

Центральный банк России ранее ограничил компании "Юнистрим" обмен наличной валюты для переводов из-за нарушений федерального закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Акционерное общество коммерческий банк "Юнистрим" – оператор и расчетный центр одноименной платежной системы. Впервые лицензию ЦБ "Юнистрим" получил в 2006 году, до этого система переводов функционировала в составе "Юниаструм банка". Первоначальная популярность сервиса объяснялась тем, что комиссия за перевод денежных средств в другие страны составляла всего 1% от отправляемой суммы.