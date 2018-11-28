Французское агентство развития поддержит бюджет Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 ноя – Sputnik. Французское агентство развития (ФАР) предоставит 150 миллионов долларов на поддержку расходов бюджета Узбекистана, следует из проекта постановления президента республики Шавката Мирзиёева о мерах по эффективному использованию кредита, опубликованного для на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.

Разработчиком документа выступило министерство финансов республики.

"Принять к сведению, что 22 ноября 2018 года советом директоров Французского агентства развития (далее - ФАР) одобрено предоставление Республике Узбекистан займа на бюджетную поддержку в рамках проекта "Программа улучшения экономического управления" (далее – проект) разработанный при содействии Азиатского Банка Развития в размере 150 миллионов евро", - говорится в документе.

Срок погашения займа составит 20 лет, включая шестилетний льготный период.

Заем ФАР предоставляется Узбекистану для финансирования расходов государственного бюджета.

Обсуждение документа продлится до 13 декабря 2018 года.

Как сообщало ранее правительство республику, доходную часть бюджета на 2018 год планировалось обеспечить в размере 21,4% к ВВП или 62,229 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов), расходную — 21,4% к ВВП или 62,17 триллиона сумов (7,78 миллиарда долларов). В 2019 году госбюджет Узбекистана запланирован с дефицитом в 1,1% к ВВП.