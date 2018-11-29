Узбекистанские специалисты по текстилю делятся опытом в Городе невест

ТАШКЕНТ, 29 ноя - Sputnik. Делегация ассоциации "Узтекстильпром" во главе с заместителем председателя Фахруддином Жуманиязовым участвует в V Всероссийском форуме легпрома, который проходит в Иваново 29-30 ноября.

В состав делегации также вошли руководители предприятий текстильной и швейно-трикотажной промышленности республики. Они представляют такие предприятия, как "Ургенч групп", "Шашмакашоб", "Мумин Текстиль", "ВодийСаноатФахри", "Хоразмтекс", "Маданият текс", "Бўстонлиқпластекс", "Булут текс".

В первый день форума, 29 ноября на площадке Ивановского государственного политехнического университета состоится круглый стол на тему "Текстильная промышленность расширяет границы сотрудничества с Узбекистаном".

© Foto : Фонд Горчакова Алимджанов: на текстиль из Узбекистана заказы на несколько лет вперед

Во второй день на пленарном заседании запланировано выступление руководителей Минпромторга РФ, губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, директора Фонда развития промышленности Романа Петруца и других.

Экспертами V Всероссийского форума легкой промышленности станут руководители крупнейших российских предприятий отрасли и представители иностранных компаний, главы отраслевых ассоциаций и союзов, представители науки.

Ежегодный всероссийский форум легкой промышленности проводится с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В этом году он соберет более 500 делегатов не только из России, но и из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Турции, Малайзии и Японии.

Напомним, в рамках государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан 18 октября 2018 года в выставочном центре "Узэкспоцентр" состоялся форум "Узбекистан - Россия: текстильное сотрудничество – без границ". По итогам текстильной сессии было подписано Соглашение о взаимопонимании между ассоциацией "Узтекстильпром" и правительством Ивановской области в вопросах расширения сотрудничества между предприятиями текстильной, швейной и трикотажной отраслей.