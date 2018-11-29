Инвесторам в Ташкенте начнут вручать все документы за один день

Такое решение администрация города приняла по итогам проведенных в столице Дней инвесторов, это мероприятие впервые организовали в качестве эксперимента.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Инвесторы в Ташкенте смогут получать все необходимые документы для проектов за один день, сообщает пресс-служба хокимията.

Соответствующее решение собравшиеся приняли по итогам проведенных в столице Дней инвесторов. Это мероприятие проводилось впервые и в качестве эксперимента, в результате было одобрено 90 инвестиционных проектов.

Инвестиционный форум прошел в Ташкенте Пресс-служба хокимията Ташкента

Инвесторы Ташкента получат все документы за один день Хокимият Ташкента

Инвесторы в Ташкенте Пресс-служба хокимията Ташкента 1 / 3 Пресс-служба хокимията Ташкента Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

"Раньше инвесторам приходилось тратить не один месяц для того, чтобы пройти по всем этим инстанциям и получить необходимые справки для осуществления нового проекта. Сегодня здесь я, благодаря решению хокима города, пройду все службы за один день. На мой взгляд, руководство страны и города сделало невозможное возможным", - заявила учредитель будущего медицинского центра Spinamed Сагдулла Насыров.

Общая сумма выбранных проектов составляет 4,3 триллиона сумов, из них прямых зарубежных инвестиций – на 294,5 миллиона долларов.