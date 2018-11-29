Инвесторам в Ташкенте начнут вручать все документы за один день

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Инвесторы в Ташкенте смогут получать все необходимые документы для проектов за один день, сообщает пресс-служба хокимията.
Соответствующее решение собравшиеся приняли по итогам проведенных в столице Дней инвесторов. Это мероприятие проводилось впервые и в качестве эксперимента, в результате было одобрено 90 инвестиционных проектов.
- Инвестиционный форум прошел в ТашкентеПресс-служба хокимията Ташкента
- Инвесторы Ташкента получат все документы за один деньХокимият Ташкента
- Инвесторы в ТашкентеПресс-служба хокимията Ташкента
"Раньше инвесторам приходилось тратить не один месяц для того, чтобы пройти по всем этим инстанциям и получить необходимые справки для осуществления нового проекта. Сегодня здесь я, благодаря решению хокима города, пройду все службы за один день. На мой взгляд, руководство страны и города сделало невозможное возможным", - заявила учредитель будущего медицинского центра Spinamed Сагдулла Насыров.
Общая сумма выбранных проектов составляет 4,3 триллиона сумов, из них прямых зарубежных инвестиций – на 294,5 миллиона долларов.