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Дни инвесторов в Ташкенте

Инвесторам в Ташкенте начнут вручать все документы за один день

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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Такое решение администрация города приняла по итогам проведенных в столице Дней инвесторов, это мероприятие впервые организовали в качестве эксперимента.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Инвесторы в Ташкенте смогут получать все необходимые документы для проектов за один день, сообщает пресс-служба хокимията.

Соответствующее решение собравшиеся приняли по итогам проведенных в столице Дней инвесторов. Это мероприятие проводилось впервые и в качестве эксперимента, в результате было одобрено 90 инвестиционных проектов.

  • Инвестиционный форум прошел в Ташкенте
    Инвестиционный форум прошел в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията Ташкента
  • Инвесторы Ташкента получат все документы за один день
    Инвесторы Ташкента получат все документы за один день
    Хокимият Ташкента
  • Инвесторы в Ташкенте
    Инвесторы в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията Ташкента
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Пресс-служба хокимията Ташкента
Инвестиционный форум прошел в Ташкенте

"Раньше инвесторам приходилось тратить не один месяц для того, чтобы пройти по всем этим инстанциям и получить необходимые справки для осуществления нового проекта. Сегодня здесь я, благодаря решению хокима города, пройду все службы за один день. На мой взгляд, руководство страны и города сделало невозможное возможным", - заявила учредитель будущего медицинского центра Spinamed Сагдулла Насыров.

Общая сумма выбранных проектов составляет 4,3 триллиона сумов, из них прямых зарубежных инвестиций – на 294,5 миллиона долларов.

Теги:
Форум, Инвестиции, Ташкент



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