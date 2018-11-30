Мигранты из Узбекистана к 2021 году будут отправлять больше денег на родину

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Денежные переводы трудовых мигрантов в Узбекистане к 2021 году могут вырасти до 7,2 миллиардов долларов или в 1,5 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство занятости и трудовых отношений республики.

"Объем денежных переводов трудовых мигрантов в 2021 году может составить 7,2 миллиарда долларов против 4,8 миллиарда долларов, ожидаемых по итогам 2018 года", - говорится в материалах Минзанятости, обнародованных на конференции по обсуждению основных направлений структурных реформ в Узбекистане на ближайшие три года.

Рост денежных переводов обеспечит повышение доли организованной трудовой миграции.

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Минзанятости также планирует в течение трех лет снизить уровень безработицы в стране с 9,3% экономически активного населения (1,35 миллиона человек на 1 июля 2018 года) до 6,5% (около миллиона человек) в 2021 году. Уровень потенциальной безработицы может быть снижен с 19,9% (2,9 миллиона) до 11% (2 миллиона). Добиться этого поможет ежегодный госзаказ на создание постоянных 400 тысяч рабочих мест, повышение экспорта рабочей силы, особенно в страны Европы, Турцию, Южную Корею, Японию, до 100-150 тысяч человек.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России было подписано 5 апреля 2017 года.

По официальным данным, в настоящее время на заработках за пределами Узбекистана находятся 2,6 миллиона человек (около 20% экономически активного населения) из 33 миллионов человек. По данным МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около 1 миллиона человек) от всех мигрантов в России.