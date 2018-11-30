РФ проспонсировала поддержку агросектора и занятости молодежи в Узбекистане

Республика получит на проекты по улучшению сельского хозяйства в Ферганской долине и содействию молодежной занятости 1,8 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 30 ноя – Sputnik. Трастовый фонд, учрежденный Россией и Программой развития ООН (ПРООН) выделил правительству Узбекистана 1,8 миллиона долларов на проекты по поддержке сельского хозяйства и занятости молодежи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

В июне 2015 года Россия и ПРООН подписали соглашение по учреждению трастового фонда, в который Россия до 2019 года внесет 25 миллионов долларов.

Заседание руководящего комитета фонда состоялось в Москве. На нем одобрили новые проекты в ряде стран ООН за счет российских донорских средств, в том числе два первых проекта по линии трастового фонда для Узбекистана.

Одобрены средства на проекты "Улучшение адаптации и повышение устойчивости сельского хозяйства в Ферганской долине Узбекистана к рискам, вызванным изменением климата" с общим бюджетом 800 тысяч долларов и "Содействие молодежной занятости в Узбекистане" на миллион долларов. Запуск проектов, рассчитанных на два года, запланирован в начале 2019 года.

"Кроме того, на следующий цикл Узбекистан включен в число потенциальных программных стран. Это означает возможность подготовки новых проектов по линии Трастового Фонда Россия – ПРООН", - добавили в посольстве.

В Узбекистане также реализуется совместный проект Глобального экологического фонда, Программы развития ООН (ПРООН) и Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по поддержке и продвижению среди местных сообществ и агробизнеса инновационных технологий и практики использования природных ресурсов. Проект работает в поясе степей, пустынь и полупустынь, неорошаемого (богарного) земледелия, горных и предгорных районах. В Узбекистане он реализуется в Джизакской и Бухарской областях.