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Покупатель в супермаркете

В Узбекистане внедрят специальную маркировку товаров

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Проект стартует в августе 2019 года, услуги будет оказывать единый поставщик.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik.  Президент Узбекистана 30 ноября принял постановление "О мерах по внедрению современных методов маркировки отдельных видов товаров", сообщает Norma.uz.

С 1 августа 2019 года вступит в силу запрет на продажу попадающей под указанную категорию продуктов без маркировки. 

Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.

"Согласиться с предложением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан о поэтапном введении, начиная с 1 августа 2019 года, обязательной маркировки импортируемых и производимых в республике товаров с использованием защищенной метки и (или) нано-молекулярной технологии в зависимости от категории товара", - говорится в тексте документа.

Услуги по маркировке будет предоставлять единый поставщик.

Теги:
Узбекистан, президент, товары



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