Узбекистан построит солнечные электростанции с помощью частных инвестиций

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Международная финансовая корпорация (IFC), Госкоминвестиций Узбекистана и "Узбекэнерго" намерены привлечь более миллиарда долларов частных инвестиций на возведение в республике солнечных фотоэлектрических станций. Об этом сообщили в пресс-службе Госкоминвестиций. Cпециалисты считают, что это позволит улучшить энергообеспечение страны и создать прозрачный механизм привлечения инвестиций, который затем можно будет использовать в других отраслях.

В конце ноября представители 22 крупнейших профильных компаний и международных финансовых организаций ознакомились с проектом строительства первой солнечной электростанции в Навоийской области в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), а также сроками проведения конкурсного отбора.

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"Потенциальным инвесторам представлена информация о правовых аспектах проекта на условиях ГЧП по запуску солнечной электростанции. Отмечено, что инвесторы будут выбраны путем прозрачного и конкурентного тендера, получат возможность заключить договор аренды земли, заключить концессионный договор и эксплуатировать и использовать основные активы электростанции", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что соглашение между IFC и правительством республики о привлечении частных инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии было подписано в мае 2018 года.