Алтайский край поставит в Узбекистан крупную партию вагонов

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. "Алтайвагон" отправит двести крытых вагонов узбекистанской логистической компании Cotton Logistics, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Алтайского края.
Вагоны будут предназначены для транспортировки зерновых в страны Средней Азии и Кавказа.
Также алтайский завод поставит автосцепные устройства для подвижного состава "Узбекистон темир йуллари".
Договоренности об этих контрактах на общую сумму 850 миллионов рублей "Алтайвагон" достиг в октябре 2018 года в Ташкенте на форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, прошедшем с участием глав государств, уточнили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Алтайскую делегацию возглавлял глава региона Виктор Томенко.