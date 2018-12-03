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Работник станции во время сортировки поездов

Алтайский край поставит в Узбекистан крупную партию вагонов

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Вагоны будут использовать для транспортировки зерна в государства Средней Азии.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. "Алтайвагон" отправит двести крытых вагонов узбекистанской логистической компании Cotton Logistics, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Алтайского края.

Вагоны будут предназначены для транспортировки зерновых в страны Средней Азии и Кавказа.

Также алтайский завод поставит автосцепные устройства для подвижного состава "Узбекистон темир йуллари".

Договоренности об этих контрактах на общую сумму 850 миллионов рублей "Алтайвагон" достиг в октябре 2018 года в Ташкенте на форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, прошедшем с участием глав государств, уточнили в департаменте администрации губернатора и правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу. Алтайскую делегацию возглавлял глава региона Виктор Томенко.

Теги:
Узбекистан, Узбекистон темир йуллари



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