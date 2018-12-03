Украина прекратила расследование относительно импорта узбекских авто

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила прекратить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину новых легковых автомобилей из Узбекистана, сообщает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования посольство Узбекистана в Украине представило официальные разъяснения. Таким образом, согласно постановлению президента Узбекистана от 21.08.2008 "О создании предприятия с иностранными инвестициями" узбекским производителям до конца 2017 года предоставлялись льготы, которые, начиная с 2018 года, уже не действуют.

Министерство внешней торговли Узбекистана проинформировало комиссию, что основная доля экспорта узбекских автомобилей в Украине приходится на легковые автомобили класса А, которые в Украине не производятся.

"Комиссия установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер", – сообщило Минэкономразвития.

По данным Государственной фискальной службы и Госстата, в 2017 году в Украину ввезли 13 940 новых автомобилей, в том числе 2823 из Узбекистана. За январь-август 2018 года в Украину ввезли 7808 автомобилей, только 702 из которых из Узбекистана. То есть, по сравнению с 2017 годом в 2018 году доля узбекских автомобилей в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Украина проводит расследование против легковых авто из Узбекистана

Расследование началось в начале октября на основании жалобы, поданной ассоциацией "Укравтопром". В ней говорилось, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами. При этом импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана из-за объемов и условий мог причинить существенный вред национальному автопроизводителю.

По данным ассоциации, в течение 2015-2017 годов произошел значительный рост объемов импорта легковых автомобилей из Узбекистана: в абсолютных показателях – на 760,7%, относительно потребления и производства в Украине – на 440,7% и 957,7% соответственно. Цены импорта легковых автомобилей, заметили в комиссии, были ниже цен легковых автомобилей производства предприятий "Укравтопрома".