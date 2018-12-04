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ГЭС

Через пять лет в Узбекистане заработают четыре крупных ГЭС

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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Власти республики хотят увеличить ежегодную выработку электроэнергии на 2,8 миллиарда кВт/ч.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Власти Узбекистана хотят в течение пяти лет закончить возведение четырех гидроэлектростанций мощностью свыше 30 МВт. Об этом говорится в проекте Концепции развития гидроэнергетической отрасли до 2024 года.

Кроме того, в республике появится 16 новых малых ГЭС, а также будет модернизирована 21 действующая станция.

Реализация всех проектов обойдется Узбекистану в 2,6 миллиарда долларов, из них 600 миллионов долларов республика возьмет в кредит.

Планируется, что таким образом ежегодно страна начнет получать на 2,8 миллиарда кВт/ч больше электроэнергии. При этом в структуре "Узбекгидроэнерго" общее количество станций достигнет 57 с суммарной выработкой электроэнергии 9,3 миллиарда кВт/ч.

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Теги:
Электроэнергетика, ГЭС, Узбекистан



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