Через пять лет в Узбекистане заработают четыре крупных ГЭС

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Власти Узбекистана хотят в течение пяти лет закончить возведение четырех гидроэлектростанций мощностью свыше 30 МВт. Об этом говорится в проекте Концепции развития гидроэнергетической отрасли до 2024 года.

Кроме того, в республике появится 16 новых малых ГЭС, а также будет модернизирована 21 действующая станция.

Реализация всех проектов обойдется Узбекистану в 2,6 миллиарда долларов, из них 600 миллионов долларов республика возьмет в кредит.

Планируется, что таким образом ежегодно страна начнет получать на 2,8 миллиарда кВт/ч больше электроэнергии. При этом в структуре "Узбекгидроэнерго" общее количество станций достигнет 57 с суммарной выработкой электроэнергии 9,3 миллиарда кВт/ч.