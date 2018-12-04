В России отзывают крупную партию автомобилей Ravon

У автомобилей Ravon Nexia R3, реализованных с мая 2017 года по март 2018 года, существует вероятность технической неисправности, которая может привести к утечке из системы гидравлической жидкости.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В России будут отозваны 5219 автомобилей марки Ravon Nexia R3, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая 2017 года по март 2018 года, с VIN-кодами согласно приложению.

Причина - существующая вероятность технической неисправности, которая может привести к утечке из системы гидравлической жидкости.

"Уполномоченные представители изготовителя "Равон Моторс Рус" проинформируют владельцев автомобилей Ravon Nexia R3, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Автовладельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На авто установят два дополнительных хомута на шланг системы рулевого управления.

Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

Росстандарт осуществляет надзор за соответствием выпускаемых в обращение автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".