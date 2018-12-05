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Узбекистан договорился с Россией о поддержке цифровой экономики

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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В среду стороны подписали меморандум о сотрудничестве, он направлен на создание правовой основы.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Фонд поддержки и развития цифровой экономики "Цифровое доверие" Узбекистана и российский Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере договорились о сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

В среду стороны подписали меморандум, направленный на создание правовой основы для партнерства – они намерены обмениваться опытом, проводить совместные семинары, форумы и другие образовательные мероприятия.

Предприниматель во время работы
© Flickr / datos.gob.es
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В начале 2019 года запланирован визит российской делегации в Ташкент, также фонды займутся созданием методических материалов.

В сентябре стало известно о создании в Узбекистане фонда "Цифровое доверие", одна из целей – внедрение блокчейна в госпроекты и совместные программы с бизнесом. Также организация работает в банковском и финансовом секторах.

Теги:
Узбекистан, Россия, сотрудничество, цифровая экономика



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