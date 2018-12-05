Узбекистан договорился с Россией о поддержке цифровой экономики

В среду стороны подписали меморандум о сотрудничестве, он направлен на создание правовой основы.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Фонд поддержки и развития цифровой экономики "Цифровое доверие" Узбекистана и российский Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере договорились о сотрудничестве, сообщает РИА Новости.

В среду стороны подписали меморандум, направленный на создание правовой основы для партнерства – они намерены обмениваться опытом, проводить совместные семинары, форумы и другие образовательные мероприятия.

© Flickr / datos.gob.es Российская компания внедрила в Узбекистане первый проект по блокчейну

В начале 2019 года запланирован визит российской делегации в Ташкент, также фонды займутся созданием методических материалов.

В сентябре стало известно о создании в Узбекистане фонда "Цифровое доверие", одна из целей – внедрение блокчейна в госпроекты и совместные программы с бизнесом. Также организация работает в банковском и финансовом секторах.