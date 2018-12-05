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ВВП в 122 миллиарда долларов: представлен проект стратегии "Узбекистан-2035"

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Стратегию разработала Международная негосударственная некоммерческая организация "Буюк келажак" совместно с аудиторско-консалтинговой компанией KPMG после консультаций с представителями государственных органов, компаний и некоммерческих организаций.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Проект стратегии развития Узбекистана до 2035 года, разработанный Международной негосударственной некоммерческой организацией "Буюк келажак" совместно с аудиторско-консалтинговой компанией KPMG, представили в Ташкенте.

Стратегия, разрабатываемая по инициативе президента Шавката Мирзиёева, нацелена на обеспечение вхождения Узбекистана в число 50 экономически развитых стран мира.

Проектная команда "Буюк келажак" в процессе подготовки стратегии провела встречи с более чем 140 представителями государственных органов, компаний и ННО.

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© Uzexpertsovet.com
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Стратегия включает реформирование государственного управления, развитие экономики и социальной сферы, поддержку инноваций и технологий.

В сфере экономики предусмотрено развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, усиление инициативности предпринимателей, обеспечение финансовыми ресурсами. За счет глубоких структурных преобразований к 2035 году внутренний валовой продукт страны должен достигнуть 122 миллиардов долларов. При определении этой цифры учитывался номинальный рост ВВП, рост эффективности экономики и доходов на душу населения. Эксперты провели сравнение с динамикой развития таких стран, как Китай, Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Сингапур и Таиланд. 

Долю туризма в ВВП страны планируется довести с 1,4% сейчас до 28% в 2035 году. Количество производимых автомобилей должно достигнуть 300 тысяч в год, а занятость в отрасли - увеличиться в полтора раза.

В социальной сфере предусмотрены развитие человеческого капитала за счет системы образования и рынка труда, охват всех слоев населения качественными медицинскими услугами, улучшение показателей здоровья населения через развитие науки и инноваций, защита окружающей среды, формирование нового поколения с передовым мышлением, продвижение национального бренда страны во всем мире. 

Стратегию планируется представить на общественное и экспертное обсуждение.




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