Японская корпорация предоставила Узбекистану кредит на развитие интернета

Кредит пойдет на развитие магистральных сетей телекоммуникаций и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Узбекистане, а также модернизацию центров коммутации.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Национальный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк) и японская Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) подписали соглашение на 100 миллионов долларов, которые пойдут на развитие интернета в республике, сообщает пресс-служба Узнацбанка.

По словам представителя банка, кредит выделен на развитие магистральных сетей телекоммуникаций и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Узбекистане.

Средства также пойдут на расширение магистральной и мультисервисной сети передачи данных (DWDM) и модернизацию центров коммутации по технологии IMS (IP Multimedia Subsystem).

"Учитывая, что основным подрядчиком по данным проектам выступает японская Toyota Tsusho Corporation, Узнацбанком проработаны вопросы финансирования поставок оборудования и технологий из Японии", - говорится в сообщении.

Стороны также договорились о дальнейшем развитии операций по клирингу и расчетов в японских йенах, по синдицированному финансированию проектов и сотрудничеству в области технической помощи и обмена опытом.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить цены на доступ в интернет в стране, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Банковская Корпорация Сумитомо Мицуи) создана 1876 году и является банковским подразделением финансовой группы Sumitomo Mitsui Financial Group, насчитывающей 70 тысяч сотрудников.