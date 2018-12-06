Компания из России станет соучредителем агрокластера в Узбекистане

Кластер займет территорию в 35,4 тысячи гектаров, где будут располагаться животноводческий комплекс и текстильное производство.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. Российская компания "Петромаруз Капитал" станет соучредителем ООО "TCT cluster", агропромышленного кластера в Ташкентской области общей стоимостью 225,8 миллиона долларов. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте национальной базы законодательства Узбекистана.

"Согласиться с предложением компаний Paraglide Limited (Великобритания), "Петромаруз Капитал" (Российская Федерация) о реализации в Куйичирчикской районе Ташкентской области агропромышленного кластера", - уточняется в тексте документа.

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В составе кластера на территории 35,4 тысячи гектаров в 2019-2023 годах возникнут десять производств по выращиванию хлопка-сырца, зерновых, текстильный, животноводческий и рыбоводческий комплексы, садовое хозяйство, производство по выпуску биогаза и биогумуса.

Финансирование проекта общей стоимостью 225,8 миллиона долларов будет осуществляться за счет привлекаемых зарубежных кредитов на 185 миллионов долларов и прямых инвестиций иностранных партнеров на 40,8 миллиона долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в октябре по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным предложил расширить кооперацию с российским предприятиями для совместного экспорта в третьи страны. В частности, он отметил перспективы создания кластеров в агропромышленном секторе, текстильной отрасли и производстве стройматериалов.