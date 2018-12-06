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Автбомобиль Chevrolet Malibu

Chevrolet Malibu освобождает дорогу обновленным моделям

gm.ca
Экономика
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Заявки на автомобиль перестанут принимать 31 декабря 2018 года.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. GM Uzbekistan снимает с производства текущее поколение автомобиля Chevrolet Malibu, сообщили в компании.

Отмечается, что выпускать Malibu в существующем виде перестанут в связи со стратегией по обновлению модельного ряда.

Регистрация заявок на получение договоров на поставку Chevrolet Malibu прекратится 31 декабря 2018 года.

Компания GM Uzbekistan представила новую Malibu Turbo в эксклюзивном цвете
© GM Uzbekistan
Голубоглазый люкс: GM Uzbekistan представила новый Malibu Turbo
В компании подчеркнули, что GM Uzbekistan совместно с дилерскими предприятиями обеспечит выполнение своих обязательств перед покупателями. То есть покупатели, уже заключившие договоры, получат свои Chevrolet Malibu.

Напомним, в ноябре 2018 года узбекский автопроизводитель представил новую модель Malibu Turbo насыщенного голубого цвета. Ранее автомобиль был представлен в черном и белом цветах, оттенке мокрого асфальта и жемчужно-белом.

В сентябре компания сообщила о завершении выпуска автомобиля Captiva.

 




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