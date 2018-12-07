Для новой железной дороги в Афганистане создадут финансовый консорциум

Руководители железнодорожных администраций Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана провели в Ташкенте встречу.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Администрации железных дорог Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана создадут финансовый консорциум по строительству новой железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, сообщает в пятницу АО "Узжелдорпасс", входящее в состав АО "Узбекские железные дороги".

Встреча руководителей железнодорожных администраций Узбекистана, России, Казахстана, Афганистана и Пакистана прошла в Ташкенте.

"В повестке дня значился актуальный вопрос - реализация проекта строительства железнодорожной линии Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании

Итогом встречи стал протокол о создании совместной рабочей группы и финансового консорциума между железнодорожными администрациями пяти стран, уточняет "Узжелдорпасс". Новая железная дорога станет транспортным коридором, связывающим Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и ведущим далее в государства Юго-Восточной Азии. Другие детали проекта не раскрываются.

"Еще одним благоприятным фактором реализации проекта является то, что вдоль предполагаемой железной дороги планируется строительство высоковольтных ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри – Доши – Сурабай – Джлелалабад – Пешавар (Пакистан)", - отмечается в сообщении.

В "Узжелдорпассе" полагают, что это позволит электрифицировать новую магистраль.

Правительства Узбекистана и Афганистана подписали соглашение о строительстве железной дороги "Мазари-Шариф –Шиберган – Маймана – Герат" в декабре 2017 года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани. Протяженность линии составит 760 километров. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги, а также привлечение афганской стороной финансовых ресурсов для реализации проекта.