00:02 08 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Центральный банк России

В ЦБ России задумались о перспективах Visa и MasterCard

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
14420

В пятницу Банк России направил запрос кредитным организациям Крыма с просьбой предоставить информацию о возможности приема карт международных платежных систем.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Центробанк России разослал в крымские банки запрос с просьбой предоставить данные о возможности приема платежных карт других банков-эмитентов, в том числе международных платежных систем, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в письме ЦБ, это сделано с целью определения перспектив развития платежных систем, в первую очередь речь идет о распространенных Visa и Master Card.

Также регулятор просит коллег рассказать о возможности обналичивания платежных карт других российских банков-эмитентов в банкоматах.

При этом ситуация связана и с санкциями – по мнению специалистов ЦБ, они могут затронуть и большие банки, которые выступают спонсорами про процессингу карт Visa и Master Card.

Наиболее возможный вариант альтернативы – национальная платежная карта "Мир", доля которой постоянно растет.

Теги:
кредитная карта, Visa, Центробанк России



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер
Купер: многие в нас не верят, но это может помочь сборной Узбекистана
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054