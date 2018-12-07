В ЦБ России задумались о перспективах Visa и MasterCard

В пятницу Банк России направил запрос кредитным организациям Крыма с просьбой предоставить информацию о возможности приема карт международных платежных систем.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Центробанк России разослал в крымские банки запрос с просьбой предоставить данные о возможности приема платежных карт других банков-эмитентов, в том числе международных платежных систем, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в письме ЦБ, это сделано с целью определения перспектив развития платежных систем, в первую очередь речь идет о распространенных Visa и Master Card.

Также регулятор просит коллег рассказать о возможности обналичивания платежных карт других российских банков-эмитентов в банкоматах.

При этом ситуация связана и с санкциями – по мнению специалистов ЦБ, они могут затронуть и большие банки, которые выступают спонсорами про процессингу карт Visa и Master Card.

Наиболее возможный вариант альтернативы – национальная платежная карта "Мир", доля которой постоянно растет.