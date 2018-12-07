Индия поможет Узбекистану организовать производство смартфонов

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по инвестициям прошла встреча с представителями компании LAVA International. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Индийская компания намерена реализовать в Узбекистане совместные инвестиционные проекты в электротехнической отрасли.

На первых этапах реализации инвестиционного проекта, индийцы планируют организовать обучающие курсы (от 6 до 9 месяцев) для узбекских специалистов по сборке и производству мобильных телефонов с последующим их трудоустройством.

Кроме того, комитет предложил подписать оглашение с Министерством высшего и среднего специального образования по обучению студентов-инженеров из Узбекистана на заводах компании LAVA International в Индии.

Напомним, в сентябре Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Индию, где лидеры двух стран договорились развивать взаимоотношения по всем направлениям экономики.