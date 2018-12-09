Мирзиёев заявил о строительстве в Узбекистане семи новых водохранилищ

Водохранилища будут располагаться в четырех регионах страны.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал строительство в республике семи новых водохранилищ для освоения богарных земель. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

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Водохранилища "Паркентсой", "Кизилсой" и "Тоштепа" создадут в Ташкентской области, "Караман" появится в Джизакской области.

Кроме того, в Кашкадарьинской области возведут "Гулдара" и "Аякчисой", а в Самаркандской области построят водохранилище "Булунгур".

Общая емкость водохранилищ составит 45 миллионов кубометров.

Мирзиёев отметил, что в 2019 году на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель планируется направить из госбюджета почти 1,7 триллиона сумов, а также 84 миллиона долларов средств международных финансовых институтов.

По словам главы Узбекистана, в ближайшие два года будет обеспечен стабильный полив одного миллиона 200 тысяч гектаров.