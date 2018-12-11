Россия поможет Узбекистану строить и реконструировать ГЭС

Стороны намерены придерживаться достигнутых ранее договоренностей, в том числе о разработке технико-экономического обоснования проекта Муллакской ГЭС мощностью 240 МВт.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российская компания "Русгидро" поможет Узбекистану с проектированием, строительством новых и реконструкцией действующих гидроэлектростанций на территории республики. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова и председателя правления, генерального директора компании "Русгидро" Николая Шульгинова. Мероприятие прошло в Москве.

"Стороны подтвердили намерения придерживаться ранее достигнутых договоренностей, в том числе по созданию совместной группы между АО "Институт Гидропроект" (институт ПАО "Русгидро") и АО "Гидропроект" (компания "Узбекгидроэнерго"), а также по заключению договора между организациями на разработку ТЭО проекта "Строительство Муллалакской ГЭС (240 МВт)", — сообщили в пресс-службе "Русгидро".

Члены делегации Узбекистана рассказали о текущем состоянии и планах развития электроэнергетики республики.

"В частности, узбекские коллеги отметили, что в энергобалансе страны выработка ГЭС составляет всего 13%, и Узбекистан видит целесообразным дальнейшее развитие и модернизацию гидроэнергетики как внутри страны, так и за счет реализации импортоориентированных проектов в богатых водными ресурсами сопредельных государствах", — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики. В рамках меморандума дочернее общество "Русгидро" — институт Ленгидропроект участвует в проектировании Пскемской ГЭС мощностью 404 МВт в Узбекистане.

"Узбекгидроэнерго", в состав которого входят все ГЭС Узбекистана, — единственная в Узбекистане структура, занимающаяся разработкой и реализацией программ по развитию гидроэнергетического потенциала республики.