14:50 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
ГЭС

Россия поможет Узбекистану строить и реконструировать ГЭС

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
Получить короткую ссылку
5220

Стороны намерены придерживаться достигнутых ранее договоренностей, в том числе о разработке технико-экономического обоснования проекта Муллакской ГЭС мощностью 240 МВт.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Российская компания "Русгидро" поможет Узбекистану с проектированием, строительством новых и реконструкцией действующих гидроэлектростанций на территории республики. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя премьер-министра Узбекистана, министра финансов Джамшида Кучкарова и председателя правления, генерального директора компании "Русгидро" Николая Шульгинова. Мероприятие прошло в Москве.

"Стороны подтвердили намерения придерживаться ранее достигнутых договоренностей, в том числе по созданию совместной группы между АО "Институт Гидропроект" (институт ПАО "Русгидро") и АО "Гидропроект" (компания "Узбекгидроэнерго"), а также по заключению договора между организациями на разработку ТЭО проекта "Строительство Муллалакской ГЭС (240 МВт)", — сообщили в пресс-службе "Русгидро".

Члены делегации Узбекистана рассказали о текущем состоянии и планах развития электроэнергетики республики.

"В частности, узбекские коллеги отметили, что в энергобалансе страны выработка ГЭС составляет всего 13%, и Узбекистан видит целесообразным дальнейшее развитие и модернизацию гидроэнергетики как внутри страны, так и за счет реализации импортоориентированных проектов в богатых водными ресурсами сопредельных государствах", — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года "Русгидро" и "Узбекгидроэнерго" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере гидроэнергетики. В рамках меморандума дочернее общество "Русгидро" — институт Ленгидропроект участвует в проектировании Пскемской ГЭС мощностью 404 МВт в Узбекистане.

"Узбекгидроэнерго", в состав которого входят все ГЭС Узбекистана, — единственная в Узбекистане структура, занимающаяся разработкой и реализацией программ по развитию гидроэнергетического потенциала республики.

Теги:
ГЭС, Русгидро



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.
    Конституция ребром

    Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

  • Российско-эстонская граница
    Пограничный вопрос

    Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.

  • В ВС Южной Осетии прошла неделя боевой готовности
    Тяжело в ученье

    В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота на высоте: Чемпионат Азии по соколиной охоте прошел в Алматы
Что если Антарктида останется без ледников – ученые бьют тревогу
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054