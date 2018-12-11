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Зонт с логотипом ВТО

В Минвнешторге появился замминистра по вступлению в ВТО

CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / DSC_5884
Экономика
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В министерстве также появились два новых управления, отвечающие за взаимодействие со Всемирной торговой организацией.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. В Министерстве внешней торговли Узбекистана появилась должность заместителя министра по вопросам вступления Узбекистана в ВТО, а также будет создано два новых управления, сообщается на сайте ведомства.

Предельная численность управленческого персонала министерства расширится с 67 до 82 сотрудников.

На нового замминистра возложены обязанности руководителя переговорной группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он также займется совершенствованием таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, оптимизацией импорта, развитием транспортных коридоров и диверсификацией экспортных маршрутов.

Зонт с логотипом ВТО
CC BY-SA 2.0 / World Trade Organization / DSC_5884
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Новое Управление координации сотрудничества Узбекистана со Всемирной торговой организацией займется сбором и подготовкой пакета материалов и документов, необходимых для вступления в ВТО, а также разработкой предложений по адаптации национального законодательства в соответствии с требованиями соглашений ВТО. На управление возложено участие в переговорном процессе по вступлению Узбекистана в ВТО, взаимодействие с ее секретариатом, заключение двусторонних и многосторонних соглашений в области внешней торговли с зарубежными странами и международными организациями. Это подразделение будет координировать деятельность советника-представителя Узбекистана в ВТО и первого секретаря по работе со структурами ВТО Постоянного представительства Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

Эксперт в области международного торгового права Йован Йекич
Министерство внешней торговли Узбекистана
Советником министра внешней торговли по вступлению в ВТО стал Йован Йекич
Управление содействия экспорту продукции территорий и плодоовощной продукции, преобразованное из Отдела по содействию экспорта продукции территорий, поможет экспортировать плодоовощную продукцию и будет искать потенциальных партнеров. Оно займется созданием условий для выхода на традиционные и новые рынки сбыта, а также оказанием методического сопровождения исполнения экспортных контрактов. Среди других задач - ведение и обновление перечня ведущих иностранных организаций - импортеров свежей плодоовощной продукции.

Министерство до конца 2018 года должно укомплектовать новые структурные подразделения специалистами.

Всемирная торговая организация — международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.




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