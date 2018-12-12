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Бизнесмен за работой

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

© Flickr / Wonderlane
Экономика
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По данным Госкомитета, он может составить 4,8 миллиарда долларов, то есть в два раза больше показателей 2016 года.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам директор департамента по развитию зарубежного сотрудничества Госкоминвестиций Алексей Сим, в 2019-м эта цифра ожидается в размере 4,1 миллиарда долларов за счет проектов, которые были подписаны во время международных визитов на высшем уровне и бизнес-форумов.

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Sputnik / Владимир Федоренко
Инвестиционное законодательство в Узбекистане объединят в один акт

Специалисты считают эту динамику очень хорошей, параллельно происходит либерализация валютной политики.

При этом, помимо традиционного нефтегазового сектора, планируются крупные проекты в металлургии, агросекторе, пищепроме и текстильной отрасли.

Инвестиции – один из самых обсуждаемых вопросов в правительстве Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев в этом году регулярно проводил селекторные совещания на эту тему, а в ближайшее время могут принять и соответствующий законопроект, который объединит все последние поправки в один акт.

Теги:
бизнес, Законотворчество, Инвестиции, Узбекистан



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