Мирзиёев поручил ускорить запуск нового завода по производству топлива

В четверг глава Узбекистана посетил строящееся в Гузарском районе предприятие Uzbekistan GTL.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Кашкадарьинскую область и посетил строящийся в Гузарском районе завод Uzbekistan GTL, сообщает пресс-служба МИД.

Предприятие будет заниматься производством жидкого синтетического топлива на базе очищенного от метана Шуртанского газохимического комплекса, строительство идет с 2016 года, а последний раз глава государства посещал его в феврале 2017-го.

На сегодня строители успели заложить фундамент и поднять эстакады, установить башенные краны и начать сборку сложных конструкций.

"Глава государства отметил, что необходимо ускорить запуск завода, максимально задействовав специалистов, технику и ресурсы, точно координируя строительно-монтажные работы, как можно раньше начать выпуск продукции", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет 3,6 миллиарда долларов, в результате его реализации планируется производство 1,5 миллиона тонн синтетического жидкого топлива в год.