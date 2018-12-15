В Узбекистане впервые запускают текстильную торговую площадку

Во вторник на следующей неделе в Ташкенте пройдет дискуссия и презентация Uzbtextile.com.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Узбекистане на следующей неделе состоится запуск первой текстильной торговой площадки Uzbtextile.com.

Во вторник в Ташкенте пройдет дискуссия на тему «Перспективы развития текстильной отрасли Республики Узбекистан» и презентация проекта.

Узтекстильпром Узбекистан договорился с Индией о сотрудничестве в текстильной сфере

Организаторами выступают ассоциация «Узтекстильпром», Торгово-промышленная палата Узбекистана, Союз молодежи и известный бренд одежды Fratelli Casa. Руководители и представители организаций намерены выступить.

Они обсудят состояние и перспективы отрасли в Узбекистане, повышение экспорта и систему правового регулирования.

Ранее сообщалось о сотрудничестве с Индией в текстильной сфере – на прошлой неделе Узбекистан заключил с этой страной восемь инвестиционных соглашений на 30,5 миллиона долларов.