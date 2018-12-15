Uzbekistan GTL привлекает 2,3 млрд долларов на строительство завода

Международный финансовый консорциум и «дочка» «Узбкнефтегаза» подписал соответствующее соглашение в субботу.

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Узбекистан привлекает на строительство завода по производству синтетического топлива 2,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Учредитель проекта - дочерняя компания «Узбекнефтегаза» Uzbekistan GTL, соответствующее соглашение с международный финансовым консорциумом было подписано в субботу.

В его состав вошли Eximbank Южной Кореи, Корейская торгово-страховая корпорация, Государственный банк развития Китай, швейцарский Credit Suisse, японские MUFG, Газпромбанк и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

В четверг строящийся в Гузарском районе Кашкадарьинской области завод посетил в ходе визита президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он поручил ускорить работы.

На сегодня специалисты успели заложить фундамент и поднять эстакады, установить башенные краны и начать сборку сложных конструкций.