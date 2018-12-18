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Арабские Эмираты проинвестируют в сельское хозяйство Узбекистана

© Sputnik / Сергей Венявский
Экономика
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В Государственном комитете по инвестициям состоялась встреча с представителями компании Phoenix Agro Industry and Trade Company CA.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Узбекистан договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами о сотрудничестве в агросекторе, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по инвестициям.

В декабре в ведомстве прошла встреча с представителями компании Phoenix Agro Industry and Trade Company CA, узбекистанские специалисты представили данные о последних изменениях в инвестиционой среде Узбекистана и об инвестировании льгот.

Рукопожатие
Sputnik / Рамиль Ситдиков
Первые политконсультации МИД Узбекистана и ОАЭ закончились договоренностями

"В связи с создаваемыми в стране благоприятными условиями для инвестирования, компания изъявила желание инвестировать в Узбекистан, в частности в выращивание и переработку сельхозпродукции", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о первых политконсультациях Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, обе стороны в ходе встречи в Абу-Даби подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах.

Теги:
Инвестиции, Узбекистан, ОАЭ



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