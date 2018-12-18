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В России могут ограничить платежи по потребительским кредитам

Sputnik
Экономика
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Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, максимальная сумма платежей в случае одобрения не будет превышать кредит более чем в 2,5 раза.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В России могут ограничить предельные суммы долгов по потребительским кредитам и запретить долги, которые выдали "черные кредиторы", сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект Госдума приняла во вторник во втором чтении, следующее запланировано на 19 декабря.

В случае принятия максимальная сумма платежей, начиная с 1 июля 2019 года, не будет более чем в 2,5 раза превышать первоначальную сумму кредитам, а к январю 2020 года это число планируется снизить до показателя в 1,5 раза.

Процентная ставка не будет превышать 1,55% в день, с июля 2019 года – 1%. При этом на потребительские кредиты на срок не более 15 дней и на сумму не более 10 тысяч рублей, по которым фиксированная сумма платежей достигнет 30 тысяч рублей, запретят начисление процентов и иных мер финансовой ответственности.

Теги:
Госдума, Россия, Кредитование



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