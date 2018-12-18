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Выращивание солодки

В Узбекистане обсуждают решение проблем производства лекарств

© Sputnik / Назаров
Экономика
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Согласно проекту постановления президента, в 2018 году Каракалпакстан не смог расширить площади для посева солодки.

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Узбекистана выпустило проект постановления президента об улучшении ситуации в переработке солодки и других лекарственных растений, он опубликован на портале СОВАЗ.

Как уточняется в тексте документа, в 2018 году республика не смогла полностью решить проблемы в этой сфере – в частности, Каракалпакстан не сумел расширить площади для посева солодки, корень которой считается одним из самых полезных для здоровья человека.

"Установить, что с 1 января 2019 года запрещается предоставление льгот по платежам за вывоз солодки голой в виде сырья за пределы Республики Узбекистан, отменяется требование по получению карантинного разрешения при импорте сырья солодки для последующей ее переработки", - говорится в сообщении.

Также создатели предлагают повысить роль созданной в начале года Ассоциации организаций по производству и переработке солодки и других лекарственных растений. Среди основных ее целей – наращивание объемов производства.

Теги:
производство, Узбекистан, Лекарства



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