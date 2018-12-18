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Центробанк Узбекистана подготовил законопроект о платежах

© Foto : GlobUz
Экономика
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Документ опубликован на портале Обсуждения проектов нормативно-правовых актов, он расшифровывает ряд понятий и поясняет порядок проведения операций.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Центральный банк Узбекистана 18 декабря выпустил законопроект "О платежах и платежных системах", документ опубликован на портале Обсуждения нормативно-правовых документов.

Обсуждение продлится до 2 января 2019 года, большая часть текста посвящена расшифровке важных для сферы понятий – платеж, инициатор, бенефициар (лицо, в пользу которого осуществляется платеж), агент, эмитент (поставщик платежных услуг) и другое.

"Платежные услуги оказываются банком, платежной организацией, за исключением услуг по приему наличных денежных средств для зачисления на банковские счета, по выпуску электронных денег и по выпуску банковских карт, платежным агентом и платежным субагентом платежных услуг", - также уточняется в документе.

Для осуществления платежа необходимо заключить агентский договор.

Теги:
закон, платежная система, Узбекистан



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