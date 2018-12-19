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Центробанк Узбекистана объявил стоимость драгоценных монет

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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ЦБ ввел в обращение монеты из драгоценных металлов, посвященные юбилейным датам, а также важным событиям исторического и современного периода.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал цены на драгоценные монеты из золота и серебра.

По данным финансового регулятора, стоимость одной золотой монеты составит 12,9 миллиона сумов, серебряной – 243 тысячи сумов.

Напомним, ЦБ в качестве пилотного проекта выпустил в обращение памятные монеты из золота и серебра. На продажу представлены выпущенные в 1994-2009 годах 2 вида золотых и 14 видов серебряных монет, изготовленных из металлов пробы 999,9 и весом 31,1 грамм. Общее количество выставляемых на продажу монет – 1900 золотых и 6900 серебряных.




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