18:39 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Chevrolet Equinox

Новогодняя акция: GM Uzbekistan объявила о скидках на Chevrolet Cobalt

© Chevrolet
Экономика
Получить короткую ссылку
27710

Купить автомобиль по сниженным ценам узбекистанцы смогут с 20 по 22 декабря, всего выделено 100 автомобилей.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Компания GM Uzbekistan объявила о скидках к Новому году на автомобили Chevrolet Cobalt, сообщает пресс-служба "Узавтосаноата".

Каждый покупатель с 20 по 22 декабря сможет приобрести автомобиль на 4 миллиона сумов дешевле, чем в остальные дни. Всего на акцию выделили 100 автомобилей.

GM Uzbekistan объявила о скидке
Пресс-служба "Узавтосаноат"
GM Uzbekistan объявила о скидке

Ранее "Узавтосаноат" также отменила предоплату в 3% при бронировании авто онлайн. Это сделано для создания справедливых и более прозрачных условий совершения сделок. В своем решении руководители опирались на мнение покупателей.

Теперь автомобили через онлайн-систему Uzavtosavdo доступны при условии оплаты стоимости автомобиля в размере от 85% до 100%, а очередность получения будет формироваться с момента оплаты.

Кроме того, в конце сентября компания в два раза сократила сроки поставок Cobalt и Malibu Turbo.

Теги:
Узбекистан, Новый год, Chevrolet, GM Uzbekistan



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Дамаск украсили праздничными гирляндами и новогодними елками
Огни елок вместо взрывов бомб: Дамаск украсили к праздникам
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054