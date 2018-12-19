Новогодняя акция: GM Uzbekistan объявила о скидках на Chevrolet Cobalt

Купить автомобиль по сниженным ценам узбекистанцы смогут с 20 по 22 декабря, всего выделено 100 автомобилей.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Компания GM Uzbekistan объявила о скидках к Новому году на автомобили Chevrolet Cobalt, сообщает пресс-служба "Узавтосаноата".

Каждый покупатель с 20 по 22 декабря сможет приобрести автомобиль на 4 миллиона сумов дешевле, чем в остальные дни. Всего на акцию выделили 100 автомобилей.

Пресс-служба "Узавтосаноат" GM Uzbekistan объявила о скидке

Ранее "Узавтосаноат" также отменила предоплату в 3% при бронировании авто онлайн. Это сделано для создания справедливых и более прозрачных условий совершения сделок. В своем решении руководители опирались на мнение покупателей.

Теперь автомобили через онлайн-систему Uzavtosavdo доступны при условии оплаты стоимости автомобиля в размере от 85% до 100%, а очередность получения будет формироваться с момента оплаты.

Кроме того, в конце сентября компания в два раза сократила сроки поставок Cobalt и Malibu Turbo.