Центробанк Узбекистана объявил подробности продажи ценных бумаг

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Министерство финансов и Центральный банк Узбекистана 26 декабря разместят государственные ценные бумаги в торговой системе Узбекской республиканской валютной биржи.

"Данные бумаги выпускаются с номинальной стоимостью один миллион сумов со сроками обращения до 6 месяцев, одного года и трех лет", - говорится в сообщении ЦБ.

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Процентные выплаты по ГЦБ будут производиться в течение всего срока их обращения в соответствии с условиями выпуска.

Процентные доходы владельцев ГЦБ освобождены от налога на доходы.

ГЦБ дают право на получение номинальной стоимости при их погашении и процентного дохода в течение всего срока владения этими ценными бумагами.

При этом, доходность по ГЦБ определяется в зависимости от конъюнктуры финансового рынка, исходя из спроса и предложения.

Итоги торгов опубликуют на официальном сайте Центрального банка и УзРВБ.