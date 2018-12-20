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Золотые слитки

В Узбекистане снизились золотовалютные резервы

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Чистые золотовалютные резервы по данным на 1 декабря составили 25,2 миллиарда долларов, это значение близко к минимальному за весь 2018 год.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал отчет о золотовалютных резервах – по данным на 1 декабря они снизились.

Чистые золотовалютные резервы составили 25,2 миллиарда долларов, этот показатель близок к минимальному за весь год. При этом монетарное золото составило 14,9 миллиарда, его количество выросло за месяц на 318 млн долларов, валютные активы составили 11 миллиардов долларов, они снизились за месяц на 830 млн долларов. 

"Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда. Золотовалютные резервы состоят из валютных активов и монетарного золота в слитках", - говорится в отчете ЦБ.

Как отмечают специалисты регулятора, последние изменения могут быть связаны со снижением цен на золото.

Теги:
Узбекистан, золотовалютный резерв, золото



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