В 2019 году в Ташкент хотят привлечь инвестиций на 2,7 миллиарда долларов

Проекты по привлечению иностранных инвестиций в Ташкент презентовали президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с производственными мощностями совместного предприятия Steel property construction, расположенном в пустовавших сооружениях бывшего авиационного завода в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба.

Глава государства осмотрел предприятие Dacros, которое специализируется на изготовлении металлических дверей по европейской технологии. Они устанавливаются в типовых домах и подъездах многоквартирных домов.

В другом корпусе организовано производство металлоконструкций различного размера по нидерландской технологии. Помимо 24 тысяч тонн металлической продукции в год предприятие выпускает сендвич-панели, брусчатку, дорожные ограждения, радиаторы отопления. Основным рынком сбыта являются соседние страны. На предприятии создано 440 рабочих мест.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев познакомился с работой предприятия “Steel property construction”

Компания Midas agrotech изготавливает конструкции для тепличных комплексов, в том числе затеняющую сетку, пластиковые ящики, полиэтиленовую пленку и другое.

Предприятие "Бектемир металл конструкциялари" производит дорожные ограждения, осветительные столбы, строительные конструкции, электросварные трубы. Мирзиёев понаблюдал за производственными процессами в этом цехе, осмотрел образцы продукции, поинтересовался сферами их применения.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев познакомился с работой предприятия “Steel property construction”

Президент побывал в демонстрационных модулях, собранных из железобетонных элементов производства ООО "Бинокор" Бектемирского района. Он отметил важность таких предприятий для ускорения строительства многоквартирных домов и расширения жилищного обеспечения населения.

Главе республики презентовали проекты по привлечению иностранных инвестиций в Ташкент, организации новых предприятий. В 2019 году в столицу Узбекистана планируется привлечь инвестиций на 2,7 миллиарда долларов. Эти средства будут направлены в промышленность, строительство, оказание услуг и другие сферы.