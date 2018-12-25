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В Узбекистане понизили ставку налога на прибыль юридических лиц

Sputnik
Экономика
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Налоговая ставка на доходы юрлиц уменьшилась на два процента.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. В Узбекистане установлены новые ставки налога на прибыль юридических лиц, об этом сообщается в Telegram-канале Минюста.

С 1 января 2019 года налог на прибыль юридических лиц составит 12%, коммерческих банков - 20%, юрлиц, которые производят цемент и оказывают услуги мобильной связи, 20%.

При этом, доходы, выплачиваемые в виде дивидендов и процентов резидентам Узбекистана, облагаются налогом по ставке пять процентов.

Ранее доходы юрлиц облагались налогом в 14%, а коммерческих банков в 22%.

Теги:
Налоги, Узбекистан



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