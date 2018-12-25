20:07 25 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Главный исполнительный директор ГК Greenyard Хейн Дипрез

Глава группы компаний Greenyard посетит Узбекистан

Пресс-служба МИД Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
14320

Визит организован с целью налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава бельгийской группы компаний Greenyard, одного из крупнейших поставщиков фруктов и овощей в мире, посетит Узбекистан в период с 26 по 29 декабря, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Хейн Дипрез во время встречи с послом республики в Бельгии Дильером Хакимовым отметил, что с интересом следит за реформами, проводимыми в сельскохозяйственной сфере Узбекистана.

© Sputnik / Сергей Венявский
Арабские Эмираты проинвестируют в сельское хозяйство Узбекистана
Дипрезу рассказали об условиях ведения бизнеса в стране для иностранных компаний, инвестировании на территории республики и потенциале экспорта аграрной продукции.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры с руководством кабинета министров, министерств внешней торговли и сельского хозяйства.

ГК Greenyard ведет операции в 25 странах мира, продает овощи и фрукты через 19 из 20 европейских ритейловых сетей. Годовой оборот Greenyard превышает 4,2 миллиарда евро.

По теме

В Канаде высоко оценили экономический прогресс Узбекистана
Теги:
Инвестиции, овощи, Фрукты, Бельгия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Забег Дедов Морозов в Санкт-петербурге
Новый год к нам мчится: необычный забег в Санкт-Петербурге
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054