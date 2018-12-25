Глава группы компаний Greenyard посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Глава бельгийской группы компаний Greenyard, одного из крупнейших поставщиков фруктов и овощей в мире, посетит Узбекистан в период с 26 по 29 декабря, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. Хейн Дипрез во время встречи с послом республики в Бельгии Дильером Хакимовым отметил, что с интересом следит за реформами, проводимыми в сельскохозяйственной сфере Узбекистана.

© Sputnik / Сергей Венявский Арабские Эмираты проинвестируют в сельское хозяйство Узбекистана

Дипрезу рассказали об условиях ведения бизнеса в стране для иностранных компаний, инвестировании на территории республики и потенциале экспорта аграрной продукции.

В рамках визита запланированы встречи и переговоры с руководством кабинета министров, министерств внешней торговли и сельского хозяйства.

ГК Greenyard ведет операции в 25 странах мира, продает овощи и фрукты через 19 из 20 европейских ритейловых сетей. Годовой оборот Greenyard превышает 4,2 миллиарда евро.